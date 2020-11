Θυγατρική της Xiaomi έβγαλε υπολογιστή με μέγεθος όσο ένας κύβος του Ρούμπικ (pics)

Στο μέλλον φαίνεται πως θα κυκλοφορούμε με τον υπολογιστή μας στην... τσέπη! Και δεν εννοούμε ούτε κάποιο tablet ούτε laptop.

Η κινεζική εταιρεία τεχνολογίας Ningmei, που ανήκει στη Xiaomi, δημιούργησε έναν μικρό, αλλά ισχυρό υπολογιστή, που έχει το μέγεθος περίπου ενός κύβου του Ρούμπικ!

Εν ολίγοις... ένας υπολογιστή τσέπης κυριολεκτικά!

Η νέα συσκευή, που ονομάζεται ''Ningmei Rubik's Cube Mini'', όνομα εμπνευσμένο, φυσικά, από τον περίφημο κύβο, έχει διαστάσεις 62Χ62Χ42 χιλιοστά και ζυγίζει μόλις 145 γραμμάρια.

Αυτός ο υπολογιστής είναι εξοπλισμένος με επεξεργαστή τετραπλού πυρήνα Intel Celeron J4125 2.7GHz, κάρτα γραφικών Intel UHD600, μνήμη RAM έως 8 GB και αποθήκευση SSD M.2 έως 256 GB.

Το φοβερό είναι πως διαθέτει μέχρι και θύρα HDMI, η οποία επιτρέπει τη μετάδοση βίντεο 4K, μια θύρα USB-C, δύο θύρες USB και μια συσκευή ανάγνωσης καρτών SD! Υποστηρίζει, επίσης, Wi-Fi και Bluetooth. Αυτό σημαίνει, δηλαδή, ότι μπορείς να παίξεις μέχρι και παιχνίδια!

Η βασική έκδοση του ασυνήθιστα μικρού υπολογιστή είναι διαθέσιμη περίπου στα 150 δολάρια (127 ευρώ) στην πλατφόρμα μικροχρηματοδοτήσεων XiaomiYouPin.

#Ningmei Cube Mini is a Palm-Sized Mini PC also for @Marvel Fans Micro #MiniPC resembling a Rubik's cube in the colors of Iron Man's armor #IronMan more here: https://t.co/tAJiPC8gm6 pic.twitter.com/Jzn3ayYJ4B

— AndroidTVBox.eu (@AndroidSmartTV) November 5, 2020