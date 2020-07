Η εξήγηση για το black out της Garmin και τα προβλήματα στην Ελλάδα

Όσοι έχουν συσκευές Garmin τις τελευταίες τρεις μέρες και συγκεκριμένα από τις 23 Ιουλίου αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα με το Garmin Connect.

Είναι η υπηρεσία της εταιρίας που επιτρέπει στους χρήστες να καταγράφουν τις επιδόσεις τους, κάτι που όπως εύκολα κανείς αποτελεί μεγάλο πρόβλημα για όσους την χρησιμοποιούν.

Το πρόβλημα μάλιστα αυτό δεν επικεντρώνεται απλά σε μία χώρα, αλλά είναι σε όλο τον κόσμο και φυσικά στην Ελλάδα.

Στο Twitter έχει γίνει ένα μικρός χαμός με το θέμα αυτό, όπως μπορείτε να δείτε στα παρακάτω ποσταρίσματα που έχουν γίνει.

Η ίδια η εταιρία ανακοίνωσε πως αντιμετωπίζει κάποια θέματα τεχνικής φύσεως, όμως είναι πολύ πιθανό η πραγματικότητα να είναι κάπως διαφορετική.

We are currently experiencing an outage that affects Garmin Connect, and as a result, the Garmin Connect website and mobile app are down at this time. (1/2)

— Garmin (@Garmin) July 23, 2020