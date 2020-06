Εταιρεία έφτιαξε φουσκωτό ηλεκτρικό σκούτερ που χωράει στην τσάντα μας (pics & vids)

Το βγάζεις από την τσάντα, το ξεδιπλώνεις, γκαζώνεις και κάνεις τη δουλειά σου, το τυλίγεις και το ξαναβάζεις στην τσάντα.

Τόσο απλό.

Το poimo, ένα φουσκωτό ηλεκτρικό σκούτερ, που έφτιαξε μια εταιρεία (πού αλλού;) στο Τόκιο, έρχεται να δώσει λύση στο μποτιλιάρισμα!

Αυτό το σκούτερ ζυγίζει 5,5 κιλά και μπορεί να διπλωθεί και να χωρέσει σε ένα σακίδιο πλάτης, μέσου μεγέθους.

Είναι κατασκευασμένο, δε, από ελαφρύ υλικό, αλλά παράλληλα και δυνατό, και παρόλο που το σκούτερ είναι ακόμη υπό κατασκευή, έχει επιβεβαιωθεί ότι αντέχει το βάρος ενός ατόμου. Μόνο σούζες να μην κάνει.

Συγκεκριμένα, το φουσκωτό σώμα είναι κατασκευασμένο από θερμοπλαστική πολυουρεθάνη -το ίδιο ισχυρό υλικό, δηλαδή, που χρησιμοποιείται σε αερόσακους.

Πόση ώρα χρειάζεται για να το στήσεις; Το πολύ πέντε λεπτά λέει η εταιρεία.

