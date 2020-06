Αυτή η φωτογραφία όταν μπαίνει wallpaper κάνει Android smartphones να «κρασάρουν» (pics & vid)

Μια φωτογραφία, που δείχνει μια λίμνη με ένα ηλιοβασίλεμα και δέντρα, φαίνεται πως προκαλεί σοβαρά προβλήματα σε διάφορες μάρκες, όπως η Samsung και το Pixel της Google, όταν μπαίνει ως wallpaper!

Οπότε, με βάση τις αναφορές από χρήστες Android, δεν θα σας συνιστούσαμε να δοκιμάσετε και εσείς να τη βάλετε αν τυχόν τη δείτε κάπου, καθώς η εικόνα κάνει την οθόνη να αναβοσβήνει.

WARNING!!!

Never set this picture as wallpaper, especially for Samsung mobile phone users!

It will cause your phone to crash!

Don't try it!

If someone sends you this picture, please ignore it. pic.twitter.com/rVbozJdhkL

— Ice universe (@UniverseIce) May 31, 2020