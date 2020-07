Το μεγαλύτερο μυστήριο της Ρωσίας λύθηκε: Δεν σκότωσε γέτι τελικά τους σκιέρ το 1959 (pics & vid)

Πρόκειται για το μεγαλύτερο, ίσως, μυστήριο στη Ρωσία.

Ένα ανατριχιαστικό συμβάν, πριν από 60 χρόνια, που παραμένει(;) ανεξιχνίαστο, με πολλές, πάρα πολλές θεωρίες για το τι συνέβη εκείνη τη νύχτα, μεταξύ 1ης και 2ας Φεβρουαρίου 1959, στο «Βουνό του Θανάτου» -όπως ονομάστηκε αργότερα.

Το περίφημο συμβάν στο Πέρασμα Ντιάτλοφ, στα Ουράλια Όρη, κοντά στη ρωσική πόλη Αικατερινούπολη, με τον φριχτό, ανεξήγητο θάνατο 9 πεζοπόρων σκιέρ, ψάχνει ακόμη απαντήσεις, έχοντας μείνει στην ιστορία ως ένα γεγονός, το οποίο κανείς, μάλλον, δεν θα μπορέσει να εξηγήσει...

Πώς να εξηγήσεις, άλλωστε, τι ήταν αυτό που οδήγησε την -εξαιρετικά έμπειρη, μάλιστα- ομάδα των 9 σκιέρ να αφήσει σχεδόν τρέχοντας τις σκηνές της, που βρέθηκαν σκισμένες, και να βγει στους -45 βαθμούς Κελσίου χωρίς ρούχα και παπούτσια, πεθαίνοντας μέσα στο ψύχος! Ακόμη και για το Σοβιετικό κράτος (τότε), αλλά και τη σύγχρονη Ρωσία (σήμερα), η μόνη εξήγηση παραμένει πως μία «άγνωστη πανίσχυρη δύναμη» προκάλεσε τον θάνατό τους.

Μετά την ανακάλυψη των πτωμάτων της ομάδας, η έρευνα από τις Αρχές της Σοβιετικής Ένωσης κατέληξε στο ότι οι έξι πέθαναν από υποθερμία. Οι άλλοι τρεις, ωστόσο, είχαν τραυματιστεί φριχτά. Ένα θύμα είχε κάταγμα στο κρανίο και δύο άλλα είχαν σημαντικά κατάγματα στον θώρακα. Επιπλέον, από ένα άλλο μέλος της ομάδας έλειπε η γλώσσα και τα μάτια του!

Ενώ, λοιπόν, έχουν ειπωθεί οι πιο ακραίες θεωρίες συνωμοσίες για το πώς βρήκαν τραγικό θάνατο οι 9 σκιέρ, από το ότι τους σκότωσε ένα... γέτι μέχρι ότι ήταν μέλη της KGB και τους σκότωσαν Αμερικανοί πράκτορες, το μυστήριο φαίνεται πως λύθηκε! Και δυστυχώς, για όσους περίμεναν κάτι, ίσως, πιο θεαματικό (γέτι, εξωγήινοι κτλ.), ο θάνατός τους οφείλεται σε μια χιονοστιβάδα.

Αυτό υποστηρίζει Ρώσος εισαγγελέας, που άνοιξε εκ νέου την υπόθεση πέρυσι και μετά από έρευνα, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι σκιέρ έχασαν τη ζωή τους λόγω του ψύχους και μιας χιονοστιβάδας. Συγκεκριμένα, ο εισαγγελέας Andrei Kuryakov είπε πως η σκηνή της ομάδας κινδύνευε από χιονοστιβάδα, οπότε και οι 9 έτρεξαν να προστατευτούν πίσω από μια κορυφογραμμή.

