Το Google Earth αποκάλυψε δάσος που δεν έχει πατήσει ανθρώπινο πόδι και πήγε το National Geographic (pics & vid)

Με το ποντίκι στο χέρι του, μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή του, ο Δρ Julian Bayliss, ένας Ουαλός ερευνητής, ειδικός στις πεταλούδες και οικολόγος, ανακάλυψε κατά λάθος το 2012 ένα μικρό δάσος που... ξέφυγε από τον άνθρωπο, στην κορυφή του Lico, ενός βουνού στη Μοζαμβίκη.

Τα τελευταία 15 χρόνια περίπου, ο εν λόγω επιστήμονας χρησιμοποιεί το Google Earth για να εξερευνήσει τα τροπικά δάση που βρίσκονται σε μεγάλο υψόμετρο στην Αφρική.

Ήταν η πρώτη φορά, ωστόσο, που έβλεπε κάτι τέτοιο.

Το «χαμένο δάσος» της Μοζαμβίκης είναι μια έκταση 30 εκταρίων, που φαινόταν -και αποδείχθηκε πως είναι- απολύτως προστατευμένη από την ανθρώπινη εισβολή. Όντας στην κορυφή ενός τρομερού «φρουρίου» από γρανίτη, με «τείχη» που ξεπερνούν τα 700 μέτρα, είναι απρόσιτο για τους κατοίκους των μικρών αγροκτημάτων και των φυτειών τσαγιού που βρίσκονται τριγύρω.

Το 2017, λοιπόν, ένα drone επιβεβαίωσε την τοποθεσία του Julian Bayliss: Yπήρχε πράγματι ένα τροπικό δάσος στην κορυφή αυτής της επιβλητικής βραχώδους μάζας. Ένας παρθένος τόπος, απάτητος από τον άνθρωπο και κατάλληλος για τη μελέτη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, αλλά και για να ανακαλύψει ο Bayliss νέα είδη φυτών και ζώων. «Μια κάψουλα του χρόνου», σύμφωνα με τους ερευνητές.

Έναν χρόνο αργότερα, την άνοιξη του 2018, ο Bayliss κατάφερε να πραγματοποιήσει μια αποστολή 28 ατόμων, όλοι εθελοντές. Επιστήμονες, εμπειρογνώμονες σε όλους τους τομείς, από ειδικούς στον άνθρακα μέχρι ειδικούς στα μικρά θηλαστικά, σεφ, γιατρός, καμεραμάν και αρκετοί ορειβάτες.

Ο ρόλος των Βρετανών ορειβατών, δε, των Jules Lyons και Mike Robinson, ήταν ζωτικής σημασίας. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει μονοπάτι που να οδηγεί στην κορυφή του Lico, εξαρτιόταν από αυτούς να σχεδιάσουν τη διαδρομή μέσα από τα γρανιτένια τείχη. Και πάνω απ' όλα, έπρεπε να οργανώσουν την άνοδο των ερευνητών -εντελώς άπειροι στο θέμα...

Αυτή η εκπληκτική αποστολή, λοιπόν, έγινε ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ 20 λεπτών, που μόλις κυκλοφόρησε από το National Geographic!

