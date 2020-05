Οι νεκροθάφτες της Γκάνας: Η ιστορία με το πιο διάσημο meme ξεκινάει τον Μεσαίωνα (pics & vids)

Το 2017, η περίφημη παρέα των Γκανέζων νεκροθαφτών έγινε viral, καθώς το BBC έκανε ένα σχετικό ρεπορτάζ για τις κηδείες τους στην αφρικανική χώρα υπό τη συνοδεία μουσικής και χορού, με αποτέλεσμα να γίνουν παγκοσμίως γνωστοί. Το γραφείο τελετών τους, βέβαια, το είχαν ήδη αρκετά χρόνια, αλλά τότε ήταν, με την κάλυψη από το βρετανικό Μέσο, που ξέφυγαν από τα στενά όρια της πατρίδας τους.

Τρία χρόνια μετά και με αφορμή το γεγονός ότι βρισκόμαστε στην εποχή του κορονοϊού, η παρέα γνωρίζει τώρα έναν δεύτερο γύρο «καταξίωσης» στα social media.

Ποια είναι, όμως, η ιστορία πίσω από το meme που κάνει θραύση;

Οι Γκανέζοι χορευτές-νεκροθάφτες, λοιπόν, δεν κάνουν κάτι πρωτότυπο, από την άποψη ότι αυτός ο ιδιαίτερος χορός ξεκινάει στην Ευρώπη του Μεσαίωνα! Και, σωστά μαντέψατε, την περίοδο του «μαύρου θανάτου», της πανούκλας. Λεγόταν Danse Macabre στα γαλλικά ή Dance of Death στα αγγλικά. Πρόσφατα, μάλιστα, όπως κάποιοι θα γνωρίζουν, οι Ghost κυκλοφόρησαν ένα εκπληκτικό τραγούδι με αυτόν τον τίτλο (Danse Macabre) και ένα ακόμη πιο ωραίο video clip.

Τι είναι το Danse Macabre: Πρόκειται, ουσιαστικά, για έναν χορό, ο οποίος υπενθύμιζε στους ανθρώπους τη ματαιότητα της ύπαρξής τους και πόσο ανήμποροι -και ίσοι- είναι απέναντι στον θάνατο. Το είδος αυτό του χορού αποκαλύπτει την επίδραση την οποία είχε στη ζωή των ανθρώπων ο θάνατος, δεδομένου ότι τον Μεσαίωνα οι θανατηφόρες επιδημίες ήταν τόσο συχνές και τόσο καταστρεπτικές, όπως η πανώλη, που ο θάνατος είχε γίνει ένα δημοφιλές θέμα, το οποίο απασχόλησε τη φαντασία όλων των ανθρώπων, και έβρισκαν μια διέξοδο έκφρασης του φόβου τους και στον χορό.

Με την πανώλη, άλλωστε, να αφανίζει τα 2/3 του πληθυσμού της Ευρώπης, καταλαβαίνετε πως το Danse Macabre κυριάρχησε ως πολιτιστικό κίνημα για τους επόμενους αιώνες. Και μια παραλλαγή του έφτασε και στην Γκάνα τον 21ο αιώνα...

the year is 1348

you're moving hay into the stables as the lord commanded it

he has a festival tomorrow, and the horses need to be in peak form

suddenly

a rat looks at you funny pic.twitter.com/gWtu3pbpNP

— Brick (@NeuroBrick) April 19, 2020