Ο Snik διαψεύδει τον χωρισμό με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Don’t brake my balls…» (pic)

Τις τελευταίες μέρες έχουν ακουστεί φήμες για χωρισμό του Snik με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Μάλιστα ένα ρεπορτάζ που μεταδόθηκε την Παρασκευή (9/4) στην εκπομπή «Το Πρωινό», έκανε λόγο για σύννεφα στην σχέση τους και πως το μοντέλο και παρουσιάστρια ψάχνει ήδη σπίτι για να μετακομίσει.

Ωστόσο, η ίδια η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, λίγες ώρες μετά, στην δική της εκπομπή, εμμέσως τις διάψευσε με ένα επικό-χιουμοριστικό βίντεο.

Το βράδυ της Κυριακής (11/4), ήταν η σειρά του Snik να το διαψεύσει, αφού έκανε ένα instastory στο οποίο ανέφερε, στα αγγλικά, πως δεν είναι μόνος του «By the way, don’t break my balls, i’m not single».

Στα ελληνικά σημαίνει: «Παρεμπιπτόντως μην μου σπάτε μπάλες, δεν είμαι μόνος».

Έτσι, με αυτή τους την στάση, μάλλον και οι δυο δίνουν τέλος στις φήμες περί χωρισμού.

Άλλωστε όλο αυτό το διάστημα που είναι μαζί και ζουν κάτω από την ίδια στέγη έδειχναν να είναι πολύ ερωτευμένοι ο ένας με τον άλλο.