Έλενα Κρεμλίδου για τα ροζ video: «Sorry παιδάκια...» (vid)

Σε πολλές και κάπως αδιάκριτες για κάποιους ερωτήσεις κλήθηκε να απαντήσει η Έλενα Κρεμλίδου στην εκπομπή του Open «Καλοκαίρι #not».

Μία από τις πρώτες που δέχθηκε ήταν αν έχει ροζ video ή ακατάλληλες φωτογραφίες στο κινητό της, δίνοντας την εξής απάντηση: «Όχι και αυτά που βλέπω κατά καιρούς να κυκλοφορούνε… Sorry παιδάκια, δεν είμαι εγώ, σας το χαλάω. Λυπάμαι».

Στη συνέχεια με αφορμή μία ερώτηση σχετικά με τους άνδρες που προτιμά, ρωτήθηκε για το αν ισχύει αυτό που λένε σχετικά με το «Once you go black, you never go back» και το πόσο προικισμένοι είναι οι μαύροι.

Εκεί λοιπόν με απόλυτη ειλικρίνεια απάντησε: «Σχεδόν ναι».

