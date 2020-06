To Nickelodeon φούντωσε τις φήμες ότι ο «Μπομπ Σφουγγαράκης» είναι γκέι (pic)

Για τον παιδικό ήρωα που έχει μεγαλώσει γενιές εδώ και χρόνια, γίνεται κουβέντα μεταξύ σοβαρού και αστείου αναφορικά με τη σεξουαλικότητά του. Τώρα το Nickelodeon έκανε μία ανάρτηση στο Twitter που δίνει... τροφή σε αυτά τα σενάρια.

Σε αυτή λοιπόν, ο «τετραγωνοπαντελονής» απεικονίζεται δίπλα στον τρανσέξουαλ ηθοποιό Μάικλ Κοέν και την bisexual ηρωίδα της σειράς «The Legend of Korra». Αυτό ήταν. Δεν χρειάστηκε τίποτα άλλο για να αναζωπυρωθούν οι εικασίες...

Αμέσως μετά χρήστες του Twitter άρχισαν να χρησιμοποιούν το hashtag #SpongeBobIsGay υποστηρίζοντας ότι τα όσα έγραψε το Nickelodeon αποτελούν επιβεβαίωση της διαφορετικής σεξουαλικότητας του Μπομπ Σφουγγαράκη. Ωστόσο ο δημιουργός του από το 2005 έχει ξεκαθαρίσει πως δεν υφίσταται τέτοιο θέμα.

Επειδή όμως ο Μπομπ είναι "κολλητός" με τον Πάτρικ αναπτύχθηκε αυτή η φιλολογία και ο Στίβεν Χίλενμπεργκ είχε πει το 2005 πως...«Δεν είχαμε καμία πρόθεση να είναι γκέι. Τον θεωρό περισσότερο ασεξουαλικό. Προσπαθούμε μόνο να είμαστε αστείοι».

Ωστόσο το Nickelodeon απ την πλευρά του δεν έχει απαντήσει στα ερωτήματα αμερικανικών δικτύων για τη φημολογία αυτή...



Celebrating #Pride with the LGBTQ+ community and their allies this month and every month ⁣

(: by @ramzymasri) pic.twitter.com/pENmTaQB0h

— Nickelodeon (@Nickelodeon) June 13, 2020