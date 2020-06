Ο Γιώργος Γιαννόπουλος ξαναχτύπησε: «Υπάρχουν κάποιοι έξυπνοι και κάποιοι ηλίθιοι, τι να κάνουμε;» (vid)

Ο Γιώργος Γιαννόπουλος δεν είναι από τους ανθρώπους που κρύβονται ή που προσπαθούν να ωραιοποιήσουν καταστάσεις.

Το καταλάβαμε καλά στην αποχώρησή του από το Just The 2 Of Us και το επιβεβαίωσε την Δευτέρα το πρωί, όταν και φιλοξενήθηκε στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου «Ευτυχείτε».

Οι έξυπνοι και οι ηλίθιοι

«Δεν υποτιμώ κανέναν, υπάρχουν κάποιοι έξυπνοι και κάποιοι ηλίθιοι, τι να κάνουμε;» είπε ο Γιώργος Γιαννόπουλος με αφορμή τη δήλωση που έκανε μετά την αποχώρηση από το Just The Two Of Us.

«Δεν έφυγα με παράπονο. Κάποιους πάω και κάποιους δεν πάω. Είπα ότι με πάει μπροστά η εξυπνάδα. Σε αυτή τη δουλειά έχουν αξία οι πάντες. Και ο ηλίθιος και ο έξυπνος. Η δουλειά του ηθοποιού είναι να παρατηρεί και να φιλτράρει τα πάντα. Δεν υποτιμάω κανέναν άνθρωπο και καμία προσωπικότητα» συμπλήρωσε.

«Χαβαλέ είναι. Μεταξύ άλλων είπα ότι εγώ θα ήθελα να δω στο show τραγουδίστριες όπως η Γαλάνη. Είναι κακό να σκεφτώ κάποια στάνταρ του επιπέδου Νταλάρας, Αλεξίου, Γαλανή; Αυτό μειώνει την κυρία Ολυμπίου; Για όνομα του Θεού. Αυτογνωσία έχουμε. Το έχω πει χίλιες φορές και έχω γίνει κουραστικός. Οι ταμπέλες είναι για τους δρόμους και οι ετικέτες για τα τετράδια. Δεν κατηγοριοποιώ ποτέ κανέναν» επεσήμανε.