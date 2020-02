Οσκαρ 2020: Ανατροπή με τα Παράσιτα καλύτερη ταινία, βραβεία σε Χόακιν Φίνιξ και Ζελβέγκερ (vids)

Οι αστέρες του Χόλιγουντ είχαν πάρει από νωρίς τις θέσεις τους στο «Dolby Theatre», οι υποψήφιοι των Οσκαρ 2020, τα μεγάλα φαβορί ανέμεναν τα αποτελέσματα τα οποία, όπως αποδείχθηκε στο τέλος της βραδιάς, ήταν ανατρεπτικά και ιστορικά.

Οσκαρ 2020 Καλύτερης Ταινίας: Παράσιτα

Η ταινία τα «Παράσιτα» (Parasite), υβρίδιο μαύρης σάτιρας, θρίλερ και αλληγορίας για την ζωή των προνομιούχων και των μη προνομιούχων στη σύγχρονη Σεούλ, ταινία που σύμφωνα με την κριτική της εφημερίδας The Wall Street Journal «είναι πάντα μπροστά από τον θεατή της». Συνολικά η νοτιοκορεάτικη ταινία απέσπασε 4 Οσκαρ.

Οσκαρ 2020 Α΄Γυναικείου Ρόλου: Ρενέ Ζελβέγκερ

Η Ρενέ Ζελβέγκερ έλαβε το Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου για την ενσάρκωση της θρυλικής ερμηνεύτριας Τζούντι Γκάρλαντ στη βιογραφική ταινία «Τζούντι» (Judy).

Είναι το δεύτερο Όσκαρ για την τεξανή ηθοποιό, που είχε λάβει βραβείο δεύτερου γυναικείου ρόλου για την «Επιστροφή στο Cold Mountain» (Cold Mountain) το 2004 και ήταν υποψήφια τέσσερις φορές.

Renée Zellweger stops by the #Oscars Thank You Cam after accepting her Oscar for Best Actress. pic.twitter.com/nbEDVcLhxS — The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020

Οσκαρ 2020 Α' Ανδρικού Ρόλου: Χόακιν Φίνιξ

Αυτό είναι το πρώτο Οσκαρ για τον Χόακιν Φίνιξ, που θεωρείται από πολλούς ο καλύτερος ηθοποιός της γενιάς του. Και πήρε το Οσκαρ για μια πραγματικά μοναδική ερμηνεία, για τον Joker.

#Oscars Moment: Joaquin Phoenix wins Best Actor for his work in @jokermovie. pic.twitter.com/M8ryZGKGHV — The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020

Οσκαρ 2020 σκηνοθεσίας: Bong Joon Ho (Parasite)

Ο Νοτιοκορεάτης, ο οποίος σε μια βραδιά πήρε τα δύο πρώτα Οσκαρ για την Νότια Κορέα αποκάλυψε και τι θα κάνει στην συνέχεια: Θα πίνει μέχρι το πρωί!

#Oscars Moment: Bong Joon Ho accepts the Oscar for Best Directing for @ParasiteMovie. pic.twitter.com/b7t6bYGdzw — The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020

Οσκαρ καλύτερου τραγουδιού: Ελτον Τζον για το I' m gonna love me again από το το Rocketman.

Οσκαρ Μουσικής: Joker

Οσκαρ καλύτερης ξένης ταινίας: Parasite!

Οσκαρ καλύτερου μακιγιάζ-μαλλιών: Bombshell

Οσκαρ Οπτικών Εφέ: 1917

Οσκαρ 2020 Καλύτερου Μοντάζ: Ford v Ferrari

Οσκαρ Καλύτερης Διεύθυνσης Φωτογραφίας: Ρότζερ Ντίκενς για το 1917!

Οσκαρ Μίξης Ηχου: Mark Taylor & Stuart Wilson για το 1917.

Οσκαρ Μοντάζ Ηχου: Ford v Ferrari

Οσκαρ 2020 Β΄Γυναικείου Ρόλου: Λόρα Ντερν (Ιστορία Γάμου)

Οσκαρ 2020 Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους: Learning to skateboard in a warzone (if you are a girl)

Οσκαρ 2020 Κοστουμιών: Μικρές Κυρίες

Οσκαρ 2020 Καλύτερης Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης: Κάποτε στο Χόλιγουντ

Οσκαρ 2020 Ταινία Μικρού Μήκους: Neighbors’ Window

Οσκαρ 2020 Διασκευασμένου Σεναρίου: Taika Waititi (Jojo Rabbit)

Οσκαρ 2020 Πρωτότυπου Σεναρίου: Bong Joon Ho (Parasite)

Οσκαρ 2020 Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους: Hair Love

Οσκαρ 2020 Κινουμένων Σχεδίων: Toy Story 4!

Οσκαρ 2020 Β' Ανδρικού Ρόλου: Μπραντ Πιτ