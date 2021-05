Επίσκεψη Τσαβούσογλου: H συνάντηση με τους ψευδομουφτήδες και τα tweets για την «τουρκική μειονότητα» (vid)

Στην Κομοτηνή βρίσκεται για ιδιωτική επίσκεψη ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος αύριο θα συναντηθεί στην Αθήνα με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Έλληνα ομόλογο του Νίκο Δένδια.

Ο κ. Τσαβούσογλου ταξίδεψε αεροπορικώς στην Αλεξανδρούπολη και από εκεί μετέβη οδικώς στην Κομοτηνή.

Στις 11 .15 έφτασε στο τουρκικό προξενείο της Κομοτηνής όπου έμεινε 45 λεπτά και συναντήθηκε με τους ψευδομουφτήδες, Αχμέτ Μέτε της Ξάνθης και Ιμπραήμ Σερίφ, της Κομοτηνής.

Στη συνέχεια μετέβη στο Μειονοτικό Γυμνάσιο- Λύκειο Κομοτηνής «Τζελάλ Μπαγιάρ» όπου συνομίλησε με μέλη της Σχολικής Επιτροπής και αντιπροσωπεία μαθητών.

Μόλις βγήκε από το σχολείο κατέβηκε από το αυτοκίνητο και χαιρέτισε μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας.

Αμέσως μετά μετέβη στον οικισμό Θάμνα, έξω από την Κομοτηνή και παρακάθισε σε γεύμα με εκπροσώπους της μουσουλμανικής μειονότητας.

Τελευταίος σταθμός της επίσκεψης του στην Κομοτηνή ο τάφος του πρώην βουλευτή Ροδόπης Αχμέτ Σαδίκ και περίπου στις 4μ.μ. ο κ. Τσαβούσογλου αναμένεται να αναχωρήσει αεροπορικώς από την Αλεξανδρούπολη για την Αθήνα.

Ωστόσο αν και είχε αναφέρει πως «πηγαίνω στην Ελλάδα με θετική ατζέντα», η πρώτη κίνηση του Τσαβούσογλου ήταν να κάνει προκλητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter αναφέροντας πως ήρθε στην δυτική Θράκη προκειμένου να συναντήσει μέλη της «τουρκικής μειονότητας».

#BatıTrakya’daki soydaşlarımızla buluşmak ve ikili ilişkilerimizi ele almak üzere #Yunanistan'dayız.

In #Greece to meet members of Turkish Minority in #WesternThrace and discuss our bilateral relations. pic.twitter.com/9eJ59jNlsy

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) May 30, 2021