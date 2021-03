Η ΝΔ «αδειάζει» τον Κυμπουρόπουλο για την ψήφο κατά του δικαιώματος στην άμβλωση

Κατά του δικαιώματος των γυναικών στην άμβλωση τάχθηκε ο ευρωβουλευτής, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, με την Νέα Δημοκρατία να βγάζει ανακοίνωση στην οποία αναφέρει πως «δεν εκφράζει το κόμμα και τον Πρόεδρό του» και ουσιαστικά να τον «αδειάζει».

Ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος συντάχθηκε με τις πιο ακραίες φωνές του ευρωκοινοβουλίου υποστηρίζοντας ότι «η ανθρώπινη ζωή πρέπει να προστατεύεται από τη σύλληψη». Με την υποσημείωση μάλιστα ότι η γυναίκα δεν θα έπρεπε να μπορεί να επιλέξει.

On the topic of how Greek MEPs voted last week, Stelios Kympouropoulos (EPP) joined the far right in voting for this:

"...the human life of the child must always be

protected, starting from the moment of conception;"

i.e., that women shouldn't be allowed the right to choose. pic.twitter.com/8fH4NQAR2p

— Manos Moschopoulos (@maledictus) March 15, 2021