Νέα εξέλιξη: Απαγορεύεται η πώληση ρούχων, παπουτσιών κ.α στα σούπερ μάρκετ

Υπεγράφη, το πρωί της Τρίτης, η απόφαση για την απαγόρευση πώλησης διαρκών αγαθών -όπως ρούχα, παπούτσια, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη, παιχνίδια και βιβλία- από τα σούπερ μάρκετ, για όσο διάστημα είναι κλειστά τα εμπορικά καταστήματα, ανακοίνωσε μέσω του ΣΚΑΪ 100,3 ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως εξήγησε ο υπουργός, σκοπός είναι να μη δημιουργούνται συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού.

Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι το Σάββατο πραγματοποιήθηκε σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό παρουσία του προέδρου της ΕΣΕΕ Γιώργου Καρανίκα που έθεσε το σχετικό αίτημα για την απαγόρευση πώλησης από τα σούπερ μάρκετ προϊόντων που δεν είναι πρώτης ανάγκης.

Ο υπουργός έκανε γνωστό ότι ο πρωθυπουργός εξετάζει το αίτημα να ανοίξουν τα βιβλιοπωλεία, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση θα βρει τρόπο να στηρίξει το βιβλίο.

Ανέφερε ακόμη ότι στο σχέδιο νόμου που θα συζητηθεί την Τρίτη στις αρμόδιες επιτροπής της Βουλής θα υπάρχει διάταξη που δίνει το δικαίωμα στους φορείς των λαϊκών αγορών να επιλεγούν ποιες 6 ήμερες της εβδομάδας θέλουν να δουλέψουν δηλαδή αν θέλουν να έχουν ρεπό Σάββατο η Κυριακή.



