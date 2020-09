Στο κοινό ανακοινωθέν που εξέδωσαν το πρωί της Δευτέρας ο Νίκος Δένδιας μαζί με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάικ Πομπέο, μεταξύ άλλων αναφέρεται και στην δέσμευση των δύο χωρών στην εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών.

Το κοινό ανακοινωθέν να κάνει ειδική μνεία στην στήριξη Ελλάδας και ΗΠΑ στην ενταξιακή πορεία όλων των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε αυτό το πλαίσιο, στο κοινό ανακοινωθέν τονιζόταν η σημασία της «ιστορικής» σημασίας της Συμφωνίας των Πρεσπών και της επακόλουθης προσχώρησης της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία «της συνεπούς εφαρμογής της με καλή πίστη».

Το αρχικό κείμενο ανέφερε:

Το υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε στην ανάρτηση του κοινού ανακοινωθέντος στο ιστότοπό του στα αγγλικά, χωρίς την λέξη «ιστορική».

Στην νέα ανακοίνωση αναφέρεται: «The United States and Greece reiterate their support for the integration of all the countries of the Western Balkans into European and transatlantic institutions according to the choice of their citizens. They highlighted Greece’s efforts to this end, noting the continued relevance of the Prespes Agreement and North Macedonia’s subsequent accession to NATO, while underscoring the importance of its consistent implementation in good faith».

Στον όρο historic αναφέρθηκε από το βήμα της Βουλής και ο Αλέξης Τσίπρας.

«Αβλεψία η οποία διορθώθηκε» - Τι απάντησε ο Στέλιος Πέτσας

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας μίλησε στο Mega και μεταξύ άλλων ρωτήθηκε και γι' αυτό το γεγονός.

«Νομίζω ότι σε πολλές περιπτώσεις σε τέτοιου είδους κείμενα, δεν είναι σπάνιο να υπάρχει μια ορθή επανάληψη, υπήρξε μια αβλεψία η οποία διορθώθηκε. Αυτό που έχει σημασία είναι πως αυτό είναι το τελικό κείμενο. Γι' αυτό δεν πρέπει πολλές φορές να βιαζόμαστε. Στην προσπάθεια να βγάλετε και εσείς την είδηση κι εμείς να βγάλουμε ένα θετικό αποτέλεσμα και πάντα πρέπει να το κοιτάζει ένα δεύτερο μάτι. Εσείς από την εμπειρία σας κι εγώ από την δική μου μπορώ να σας πω πόσες φορές υπάρχουν αυτές οι παραλείψεις σε πολλά σημαντικά κείμενα, ανακοινώσεις γραφείων Τύπου. Ακόμα και συμφωνίες που έχουν υπογραφεί. Άρα πάντα χρειάζεται μια προσοχή. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, δεν θα ήθελα να του δώσω μεγαλύτερη σημασία απ' όσο του αξίζει», ανέφερε.

Στην ερώτηση «είναι τελικά ιστορική ή δεν είναι», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε: «Είναι μια σημαντική συμφωνία που είχαμε προσπαθήσει ως αντιπολίτευση να αποτρέψουμε. Είχαμε προειδοποιήσει πως εφόσον αυτή υπογραφεί και πολύ περισσότερο εφόσον κυρωθεί, δεν αλλάζει και πρέπει να εφαρμοστεί, κάνουμε ό,τι πρέπει στο πλαίσιο και των διμερών και των πολυμερών μας επαφών, ώστε για να προχωρήσει η εκτέλεση η υλοποίησή της αυτής της συμφωνίας με έναν τρόπο που δεν θα είναι προβληματικός και για τις σχέσεις μεταξύ των δυο χωρών και για την ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών των δυτικών Βαλκανίων αλλά και προς τα εθνικά συμφέροντα».