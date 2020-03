Μαξίμου για την ένταξη της Ελλάδας στο πρόγραμμα των 750 δισ: Τεράστια επιτυχία

Τεράστια επιτυχία «που δεν έγινε τυχαία και από μόνη της», χαρακτηρίζουν κυβερνητικές πηγές την ένταξη της Ελλάδας στα 750 δισ. ευρώ και στο καθεστώς QE (quantitative easing ή ποσοτική χαλάρωση)της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που αποκλιμακώνει το κόστος δανεισμού της χώρας και εξασφαλίζει μεγάλη ρευστότητα στην πραγματική οικονομία.

Οι ίδιες πηγές σχολίαζαν πως είναι «τεράστια προσωπική επιτυχία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη», καθώς έγινε έπειτα από τηλεφωνική συνομιλία που είχε ο ίδιος χθες το πρωί με την επικεφαλής της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ.

«Κάτι που δεν μπόρεσαν να κάνουν ο ΣΥΡΙΖΑ κ ο Τσίπρας επί 4,5 χρόνια», ανέφεραν χαρακτηριστικά. Ενήμεροι για το θέμα ήταν μόνο ο διοικητής της ΤτΕ Γιάννης Στουρνάρας και ο επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης.

Το ποσό των 750 δισεκατομμυρίων ευρώ για την επαναγορά δημόσιου και ιδιωτικού χρέους δίνει η ΕΚΤ, σε μια απόφαση που θεωρείται “ένεση” ρευστότητας για να αντιμετωπιστεί ο αντίκτυπος της πανδημίας του κορονοϊού στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Extraordinary times require extraordinary action. There are no limits to our commitment to the euro. We are determined to use the full potential of our tools, within our mandate. https://t.co/RhxuVYPeVR

— Christine Lagarde (@Lagarde) March 18, 2020