Όπως γίνeται εύκολα αντιληπτό το βίντεο δεν προλάβαινε να καταγράφει «κτυπήματα» και σε σύντομο διάστημα έφτασε τα 16 εκατομμύρια και έγινε από τα μεγαλύτερα στο Tik ok.

Ωστόσο, αυτό που δεν έγινε σαφές είναι το αν το ζευγάρι πίσω, ήταν μέρος της «χορογραφίας» ή όχι, αλλά αυτό ήταν κάτι που ελάχιστα απασχόλησε το... φιλοθεάμον κοινό...

@thegohousedublin

Did we do this right none of us could swing our head ahahaha ##fyp ##gimmesometruth ##thatonebeat ##uponastar

♬ Viva La Swing ps. tugboat_spenny is OG spinner - Mingaling 2.0