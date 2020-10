Η στιγμή που γιαγιά αφήνει το εγγόνι της να πέσει στο πάτωμα ενώ «σώζει» ένα ποτήρι με σαμπάνια (vid)

Στο δίλημμα «εγγόνι ή ποτήρι» μια γιαγιά απάντησε στην πράξη και χωρίς δεύτερη σκέψη «ποτήρι».

Συγκεκριμένα, ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, μια γιαγιά κρατάει το εγγόνι της, το οποίο παραλίγο να ρίξει στο πάτωμα ένα ποτήρι με σαμπάνια.

Αν άφηνε το παιδί θα έπεφτε και εκείνο κάτω, όπως και έκανε!

Όπως φαίνεται στο βίντεο, η γιαγιά ενώ πέφτει και το παιδί και το ποτήρι, προτίμησε να αφήσει το παιδί να πέσει κάτω και να σώσει το ποτήρι.

Το βίντεο, με τίτλο «Το βραβείο της γιαγιάς της χρονιάς πηγαίνει ...» δημοσιεύτηκε στο Imgur νωρίτερα αυτή την εβδομάδα και είχε ήδη περισσότερες από έξι εκατομμύρια προβολές από τότε που κοινοποιήθηκε επίσης στο Twitter.

When you've finally become an adult and have your priorities straight. pic.twitter.com/fSSIX2I6XT

— The Cultured Ruffian (@CulturedRuffian) October 12, 2020