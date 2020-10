Συγκλονιστικό βίντεο δείχνει την εκτόξευση πυραύλου στο διάστημα όπως φαίνεται... από το διάστημα! (vid)

Εκτόξευση πυραύλου από τη Γη με προορισμό το διάστημα βλέπουμε δεκαετίες τώρα πια.

Εκτόξευση πυραύλου, όμως, από τη Γη με προορισμό το διάστημα, που βλέπουμε από το... διάστημα, πρώτη φορά!

Ο αστροναύτης Alexander Gerst του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος τράβηξε ένα συγκλονιστικό βίντεο από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, τη στιγμή ακριβώς που ο ρωσικός πύραυλος MS-10 εκτοξευόταν με προμήθειες για τον ISS από το κοσμοδρόμιο Baikonur στο Καζακστάν!

Το βίντεο είναι από το 2018, αλλά πριν από λίγες μέρες κοινοποιήθηκε από κάποιον στο Twitter και έγινε viral, με τον Independent να σημειώνει πως μέσα σε μερικές ώρες περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι το είχαν δει.

Οι εικόνες είναι πραγματικά εκπληκτικές.

Rocket launch from earth as seen by the International Space Station pic.twitter.com/yoi379AzIK

— Pranay Pathole (@PPathole) October 5, 2020