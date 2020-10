Αρμενία: Βομβαρδισμός σε καθεδρικό ναό στην Σούσα, τρεις δημοσιογράφοι τραυματίες και ο ένας σοβαρά (pics & vid)

Το υπουργείο Εξωτερικών της Αρμενίας, αλλά και το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσαν ότι κατά τον βομβαρδισμό του καθεδρικού ναού στην πόλη Σούσα από τις δυνάμεις του Αζερμπαϊτζάν τραυματίσθηκαν τρεις δημοσιογράφοι, εκ των οποίον ο ένας, ο Ρώσος δημοσιογράφος και μπλόγκερ Γιούρι Κατιόνοκ τραυματίσθηκε σοβαρά.

Την 1η Οκτωβρίου στην πόλη Μαρτούνι του Ναγκόρνο Καραμπάχ, από βομβαρδισμούς του στρατού του Αζεμρπαϊτζάν τραυματίσθηκαν τρεις δημοσιογράφοι, μεταξύ των οποίων ένα δημοσιογράφος από την εφημερίδα Le Monde και ένας κάμεραμαν.

BREAKING: We just got back from the church in #Shushi 20 kilometer from #Stepanakert. The church got hit some hours ago, terrible destruction inside. Thank god, the kids plus parents who were in the basement hiding didnt got injured. #KarabakhWar @BILD pic.twitter.com/SalupTprqP

— Paul Ronzheimer (@ronzheimer) October 8, 2020