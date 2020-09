Νικητής στο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» μετά από 14 χρόνια: Πήρε μόνο μία από τις τέσσερις βοήθειες! (vids)

Παραμιλάει η Βρετανία με τον εκπληκτικό Donald Fear, τον 57χρονο καθηγητής ιστορίας, που έγινε ο πρώτος νικητής στο θρυλικό «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» μετά από 14 ολόκληρα χρόνια και τη νίκη, το 2006, του Ingram Wilcox!

Ο Fear, έτσι, έγινε μόλις ο 6ος παίκτης στην ιστορία του βρετανικού τηλεπαιχνιδιού που κερδίζει το «τέρας», και 1.000.000 λίρες (περίπου 1.100.000 ευρώ), από το 1998, όταν και ξεκίνησε η προβολή του στη Μεγάλη Βρετανία.

Το εκπληκτικό είναι πως ο 57χρονος χρησιμοποίησε μόλις μία από τις τέσσερις βοήθειες που είχε στη διάθεσή του, ενώ επίσης εντυπωσιακό είναι το γεγονός πως, πέρυσι, ο αδερφός του είχε αντιμετωπίσει το «τέρας», κερδίζοντας 500.000 λίρες, σταματώντας πριν την τελευταία ερώτηση! Ο Donald Fear, όμως, πήγε μέχρι τέλους, απάντησε σωστά στην ερώτηση για τον θάνατο ενός διάσημου πειρατή το 1798 και είναι, πλέον, εκατομμυριούχος.

Όσο για το τι θα κάνει τα χρήματα, θα αγοράσει ένα τροχόσπιτο, όπως λέει, και το 70% θα το μοιράσει σε μέλη της οικογένειάς του.

