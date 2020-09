10 σύγχρονα bachelors και masters για να αλλάξεις το παιχνίδι στην καριέρα σου

Με 7 συνεργαζόμενα κορυφαία Διεθνή Πανεπιστήμια, 7 υπερσύγχρονα campus, 10 Ακαδημαϊκές Σχολές, 66 περιζήτητα bachelors και masters και περισσότερες από 30 διεθνείς πιστοποιήσεις, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο είναι αδιαμφισβήτητα το μεγαλύτερο Κολλέγιο Πανεπιστημιακών Σπουδών στην Ελλάδα. Ξεχωρίζει για την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων πανεπιστημιακών προγραμμάτων και το διακεκριμένο ακαδημαϊκό προσωπικό του. Επιπλέον, είναι το Νο1 ελληνικό ιδιωτικό Κολλέγιο (private for profit) στη Διεθνή Κατάταξη Πανεπιστημίων Webometrics Ranking of World Universities (July 2020) και το μοναδικό Κολλέγιο μέλος Διεθνούς Δικτύου Πανεπιστημίων [Compostella Group of Universities] στη χώρα μας. Εδώ και 38 χρόνια, χάρη στην υψηλή ποιότητα σπουδών και τα ισχυρά διαπιστευτήριά του, αποτελεί σταθερά την πρώτη επιλογή στην Ιδιωτική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, τόσο για τους φοιτητές όσο και για τους γονείς τους.

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο προσφέρει σύγχρονα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών [bachelors & masters], που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της ελληνικής και διεθνούς αγοράς εργασίας, σε ένα μεγάλο εύρος επιστημονικών πεδίων. Τα προγράμματα σπουδών είναι σχεδιασμένα ώστε να προσφέρουν άμεση επαγγελματική αποκατάσταση εντός και εκτός Ελλάδας, μέσω του γραφείου σταδιοδρομίας και του δικτύου συνεργαζόμενων επιχειρήσεων του Μητροπολιτικού Κολλεγίου. Στη διάρκεια των σπουδών τους, οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία μέσω του προγράμματος πρακτικής άσκησης ενώ, παράλληλα, αναλαμβάνουν να σχεδιάσουν τα δικά τους projects ώστε, με την αποφοίτησή τους, να έχουν αναπτύξει το προσωπικό τους χαρτοφυλάκιο (portfolio).

Τις συνθήκες για ένα άρτιο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα ολοκληρώνουν τα Campus του Μητροπολιτικού Κολλεγίου στην Ελλάδα. Σχεδιασμένα να πληρούν τις προδιαγραφές Πανεπιστημίων του εξωτερικού, διαθέτουν πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια για κάθε ειδικότητα, αίθουσες διδασκαλίες, αμφιθέατρο, χώρους αναψυχής, αθλητικές εγκαταστάσεις. Μπορείτε να περιηγηθείτε με virtual tour στις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου πατώντας εδώ.

Τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών του Μητροπολιτικού Κολλεγίου απευθύνονται σε όσους φιλοδοξούν να αναπτύξουν μια ισχυρή επαγγελματική ταυτότητα και ονειρεύονται μια καριέρα που θα τους προσφέρει πολλαπλές ευκαιρίες στην αγορά εργασίας και τις απαραίτητες προκλήσεις ώστε να η επαγγελματική πορεία που θα ακολουθήσουν να είναι μόνο ανοδική.

BACHELORS

BA (Hons) Business Management - Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ως μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Επιχειρηματικής Ηθικής (European Business Ethics Network, EBEN), το Μητροπολιτικό Κολλέγιο προσφέρει το BA (Hons) Business Management, σε συνεργασία με το Queen Margaret University. Το πρόγραμμα σπουδών παρέχει στους φοιτητές όλες εκείνες τις τεχνικές και δεξιότητες που απαιτείται να διαθέτει κάθε σύγχρονος manager ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί τόσο σε νευραλγικούς τομείς της διοίκησης επιχειρήσεων, όσο και στο σύνολο των λειτουργιών μιας επιχείρησης. Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης στο 2ο έτος σπουδών σε μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις.

ΒSc (Hons) Economics for Business - Οικονομικά των Επιχειρήσεων

Καλύπτει όλο το φάσμα της Οικονομικής Επιστήμης και των εφαρμογών της, όπως μικροοικονομική, μακροοικονομική, οικονομική των επιχειρήσεων, χρηματοοικονομική, νομισματική πολιτική, διεθνής οικονομική, στρατηγική των επιχειρήσεων και δίνει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να κατανοήσουν και να εμβαθύνουν στις μεθόδους, τη θεωρία και τις πρακτικές εφαρμογές της. Το πρόγραμμα προσφέρεται σε συνεργασία με το Queen Margaret University και ο τίτλος Bachelor of Science απονέμεται απευθείας από αυτό.

BSc (Hons) Accounting and Finance- Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Το BSc (Hons) Accounting and Finance προσφέρεται από το Μητροπολιτικό Κολλέγιο σε συνεργασία με το Oxford Brookes University, τo Νο1 σύγχρονο πανεπιστήμιο στη Μ. Βρετανία (QS World University Ranking 2020). Στη διάρκεια των σπουδών τους, οι φοιτητές εκπαιδεύονται σε όλες τις θεματικές περιοχές της Λογιστικής, Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής και, ως απόφοιτοι, είναι σε θέση να διεκπεραιώνουν όλο το φάσμα των λογιστικών εργασιών, όπως επίσης και να διαμορφώνουν τον χρηματοοικονομικό προγραμματισμό των επιχειρήσεων.

BSc (Hons) Sports Coaching and Physical Education - Προπονητική & Φυσική Αγωγή

Σε συνεργασία με το University of East London, με έδρα το Λονδίνο, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο προσφέρει πρόγραμμα σπουδών στην Προπονητική το οποίο απευθύνεται σε όσους επιθυμούν μια καριέρα ως προπονητές σε ομάδες, συλλόγους, ακαδημίες και γυμναστήρια. Συνδέοντας την προπονητική με το management, οι φοιτητές εκπαιδεύονται σε ζητήματα αθλητικής απόδοσης και αθλητικής ψυχολογίας, καθώς και στον σχεδιασμό ολοκληρωμένων προγραμμάτων προπόνησης. Επιπλέον, έχουν την ευκαιρία να κάνουν πρακτική άσκηση για ένα ολόκληρο έτος στο ευρύ δίκτυο συνεργαζόμενων αθλητικών οργανισμών του Μητροπολιτικού Κολλεγίου.

BSc (Hons) Computer Science- Επιστήμη της Πληροφορικής

Πρόκειται για ένα από τα πιο ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών Πληροφορικής στην Ελλάδα. Εκτός από τα βασικά γνωστικά πεδία της επιστήμης, δίνει έμφαση στην Τεχνητή Νοημοσύνη, στον Προγραμματισμό, στη Θεωρία Αλγορίθμων και στην Ασφάλεια Επικοινωνιακών Συστημάτων. Στη διάρκεια των σπουδών τους, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα απόκτησης των πιστοποιήσεων CISCO και Oracle. Η επιτυχής ολοκλήρωση των σπουδών τους στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο οδηγεί στην απόκτηση τίτλου σπουδών Bachelor of Science από το University of East London.

BEng (Hons) / MEng Electrical and Electronic Engineering- Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Συστημάτων

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της 5-ετούς φοίτησης οι απόφοιτοι του προγράμματος αποκτούν ταυτόχρονα προπτυχιακό και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, από το University of East London, στην επιστήμη των Ηλεκτρολόγων - Ηλεκτρονικών Μηχανικών, όπως και τα αντίστοιχα προγράμματα Μηχανικών των Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Πολυτεχνικών Σχολών. Οι απόφοιτοι του προγράμματος απολαμβάνουν πλήθος ευκαιριών επαγγελματικής αποκατάστασης σε μεγάλο εύρος διαφορετικών τομέων τεχνολογιών αιχμής με υψηλή ζήτηση στην αγορά (π.χ. ανάπτυξη Ενσωματωμένων Υπολογιστικών Συστημάτων, Τηλεπικοινωνιακών και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, Συστημάτων Ρομποτικής και Αυτοματισμού).

BEng (Hons) / MEng Mechanical Engineering and Manufacturing [Μηχανολόγων Μηχανικών]

Πρόκειται για το μοναδικό πρόγραμμα Μηχανολόγων Μηχανικών πλήρους 5-ετους φοίτησης (integrated Masters),που προσφέρεται στην Ελλάδα σε συνεργασία με Βρετανικό Πανεπιστήμιο. Το ΒEng (Hons) / MEng Mechanical Engineering and Manufacturing [Μηχανολόγων Μηχανικών] παρέχεται από το Μητροπολιτικό Κολλέγιο σε συνεργασία με το University of East London και είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα του Βρετανικού Επιμελητηρίου Μηχανικών για τις Επαγγελματικές Ικανοτήτες Μηχανικών (UK-SPEC). Οι φοιτητές μελετούν ανώτερα θέματα της επιστήμης Μηχανολόγων και Βιομηχανικής Παραγωγής και εκπαιδεύονται στον σχεδιασμό και την εφαρμογή μηχανικών κατεργασιών υψηλής ακρίβειας. Τα μαθήματα λαμβάνουν χώρα στα υπερσύγχρονα εξειδικευμένα εργαστήρια του Μητροπολιτικού Κολλεγίου με ιδιόκτητο εργαστηριακό εξοπλισμό αντοχής και τεχνολογίας υλικών, καθώς και CAD/CAM.

MASTERS

MBA International Business - Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων

Δίνοντας έμφαση στη διεθνή διοίκηση επιχειρήσεων και καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα των σημαντικότερων θεμάτων του σύγχρονου management, προσφέρει προοπτικές γρήγορης επαγγελματικής εξέλιξης σε ανώτερες διοικητικές θέσεις επιχειρήσεων κάθε κλάδου, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Ο μεταπτυχιακός τίτλος απονέμεται από το University of East London και χαίρει διεθνούς αναγνώρισης.

MA Sport Development and Management- Μεταπτυχιακό στην Ανάπτυξη και Διοίκηση Αθλητισμού

Με αφετηρία την επιχειρησιακή πλευρά του αθλητισμού για τον προγραμματισμό, τη διαχείριση, τη διαφήμιση, την οργάνωση, την καλλιέργεια, την προβολή και την ανάπτυξη ενός αθλήματος και της ομοσπονδίας που το εκπροσωπεί, το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, το οποίο προσφέρεται σε συνεργασία με το Solent University, παρέχει στους φοιτητές τις κατάλληλες δεξιότητες στο πεδίο της διοίκησης και ανάπτυξης του αθλητισμού. Στόχος; Να δημιουργήσει επαγγελματίες αθλητικής διοίκησης ικανούς να ανταπεξέλθουν σε πληθώρα κλάδων (τουρισμός, ψυχαγωγία, υγεία, εκπαίδευση κ.α.).

MSc Data Science- Μεταπτυχιακό στην Επιστήμη Δεδομένων

Είναι ένα από τα επαγγέλματα με την πιο υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας και προσφέρει την καλύτερα αμειβόμενη θέση στην αγορά εργασίας με συγκριτικά υψηλό πρώτο μισθό. Το Master στην Επιστήμη των Δεδομένων προσφέρεται σε συνεργασία με το University of East London και είναι ιδανικό για όσους επιθυμούν να εξειδικευτούν σε διεπιστημονικά θέματα όπως η λήψη αποφάσεων, η ανάλυση δεδομένων, η εξόρυξη δεδομένων και η μηχανική μάθηση. Παρέχοντας τόσο θεωρητικό, όσο και πρακτικό υπόβαθρο, περιλαμβάνει πλήθος εργαστηριακών μαθημάτων με σκοπό την εξαγωγή πληροφοριών από μεγάλους όγκους δεδομένων.

