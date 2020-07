Ποδοσφαιρίστρια από τα Εμιράτα μπήκε στα ρεκόρ Γκίνες κάνοντας τα περισσότερα γκελάκια σε 1 λεπτό (pic & vid)

Το προσπάθησε μια, δυο, τρεις και... τα κατάφερε!

Μια ποδοσφαιρίστρια από τα Εμιράτα, η Άριτζ Αλ Χαμάντι, έβαλε το όνομά της στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες, κάνοντας τα περισσότερα γκελάκια -μια παραλλαγή, με την μπάλα να χτυπάει κάτω- σε 1 λεπτό!

Συγκεκριμένα έκανε 86 μέσα σε 60 δευτερόλεπτα, συντρίβοντας το προηγούμενο ρεκόρ με 56 χτυπήματα, που είχε η Βρετανή Ας Ράνταλ, από τον Μάρτιο.

Το ρεκόρ έλαβε χώρα στο Ντουμπάι στις 10 Ιουλίου και αναγνωρίστηκε επίσημα από τα ρεκόρ Γκίνες, που δημοσίευσε και το βίντεο.

"It's an amazing feeling to break a Guinness World Records title!"

Areej Al Hammadi has set a new record for 'most football 'hotstepper' ball control tricks in one minute'#GWRDayhttps://t.co/oOZgZEjR25 pic.twitter.com/wK1f5P8CZQ

