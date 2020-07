Διαδηλωτές φώναξαν στίχους του Killing in the Name σε αστυνομικούς, «για αυτό γράφτηκε» σχολίασε ο Morello (vids)

Στην Αμερική οι διαδηλώσεις κατά του ρατσισμού και της αστυνομικής βίας συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό για δεύτερο μήνα. Στο Πόρτλαντ, δε, τα πνεύματα είναι λίγο πιο οξυμένα τις τελευταίες μέρες, μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να στείλει στην πόλη ομοσπονδιακές δυνάμεις για να βάλει τέλος στις συγκεντρώσεις.

Η κίνηση αυτή δεν άρεσε, φυσικά, στους διαδηλωτές, που όχι μόνο δεν άφησαν τις θέσεις τους, αλλά όπως θα δείτε στα παρακάτω βίντεο αφιερώνουν στους αστυνομικούς το γνωστό στιχάκι από το ''Killing in the Name'' των Rage Against the Machine.

Γεγονός, μάλιστα, που δεν άφησε να... περάσει έτσι ο ίδιος ο Tom Morello, γράφοντας στο Twitter ότι το τραγούδι γράφτηκε ακριβώς για κάτι τέτοιες περιπτώσεις...