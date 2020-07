Βρέθηκε σπάνια κίτρινη χελώνα που μοιάζει με λεμόνι (pics & vid)

Viral έχει γίνει τις τελευταίες μέρες μια κίτρινη χελώνα που εντοπίστηκε στην Ινδία.

Πιθανότατα, ωστόσο, δεν πρόκειται για κάποιο νέο είδος, αλλά για μια χελώνα που πάσχει από αλμπινισμό (ή αλφισμό αν θέλετε). Από έλλειψη, δηλαδή, της χρωστικής στο δέρμα της.

Odisha: A yellow turtle was rescued by locals from Sujanpur village in Balasore district. It was later handed over to Forest Department officials. B Acharya, Wildlife Warden says, "This is a rare turtle, I have never seen one like this." (19.07.20) pic.twitter.com/MWxjLzabyc

