Έκανε ο... Μπόρατ τη μετάδοση στο ρωσικό ντέρμπι της ΤΣΣΚΑ με τη Λοκομοτίβ; (pics & vid)

Ένας Ρώσος σχολιαστής έγινε viral τις τελευταίες μέρες, καθώς η περιγραφή του -στα αγγλικά- στο ντέρμπι ανάμεσα σε ΤΣΣΚΑ Μόσχας και Λοκομοτίβ Μόσχας θύμιζε... Μπόρατ! Τον αγαπημένο ηθοποιό Σάσα Μπάρον Κοέν, δηλαδή, που υποδύθηκε τον επίσης αγαπημένο (λατρεμένο θα λέγαμε) Μπόρατ στην ομώνυμη ταινία του 2006.

Δεκάδες χρήστες, λοιπόν, στο... ανελέητο Twitter δεν θα μπορούσαν να το αφήσουν να περάσει έτσι και όταν διαπίστωσαν την πραγματικά εντυπωσιακή, η αλήθεια είναι, ομοιότητα στις φωνές των δύο, έγινε χαμός.

Μα ακούστε, δεν είναι ο... Μπόρατ στη μετάδοση;

Meanwhile a former Everton #10 is scoring goals you expect from an attacking midfielder.

Hello Nikola Vlasic. #EFC pic.twitter.com/cGcrA8oa72 — Royal Blue Mersey (@RBMersey) July 16, 2020

Fuck the goal is that Borat on commentary ? https://t.co/B4aovIToKg — Owen (@78Owen_) July 16, 2020