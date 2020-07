Κοριτσάκι διέκοψε τηλεοπτική συνέντευξη για να ρωτήσει τη μαμά της πώς λέγεται ο παρουσιαστής (vid)

Η Γουίναμ μιλούσε στην τηλεόραση για τα τεστ του κορονοϊού, όταν η Σκάρλετ μπήκε ξαφνικά στο «κάδρο» και άρχισε να κουνάει έναν μονόκερο που είχε ζωγραφίσει, ρωτώντας τη μητέρα του «πώς λέγεται αυτός;» για τον παρουσιαστή.

Η Κλερ επιχείρησε να τη βγάλει από το πλάνο, αλλά εκείνη απτόητη παρέμενε εντός αυτού, βάζοντας τη ζωγραφιά της σε ένα ράφι.

Καθώς η Σκάρλετ δεν θέλησε να χάσει τα... 5 λεπτά δημοσιότητας, ο δημοσιογράφος απευθύνθηκε προς αυτήν, προτείνοντάς της το καλύτερο σημείο για να τοποθετήσει τη ζωγραφιά... Αυτό την ικανοποίησε και αποχώρησε.

“Mummy what's his name?”

Dr Clare Wenham, we understand your struggles of working from home and looking after children https://t.co/vXb15EQatL pic.twitter.com/4f3PODtJWA

— BBC News (UK) (@BBCNews) July 1, 2020