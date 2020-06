Ο Σάσα Μπάρον Κόεν μεταμφιέστηκε και «εισέβαλε» σε εκδήλωση ακροδεξιών ξεσηκώνοντάς τους με ρατσιστικό τραγούδι (vid)

Το έκανε πάλι το θαύμα του ο Σάσα Μπάρον Κοέν.

Ο 48χρονος ηθοποιός μεταμφιέστηκε σε τραγουδιστή φολκλόρ μπάντας και εμφανίστηκε σε εκδήλωση ακροδεξιάς οργάνωσης, της Washington State Three Percenters. Η εκδήλωση/διαμαρτυρία, ονόματι ''March For Our Rights 3'', ήταν -μεταξύ άλλων- για το δικαίωμα στην οπλοκατοχή και οπλοχρησία, για να ανοίξουν οι επιχειρήσεις εν μέσω πανδημίας και για τη μη χρήση μάσκας.

Ο Κοέν, λοιπόν, έκανε τον... χορηγό και μάλιστα, ανέβηκε στη σκηνή μαζί με την ασφάλειά του, τραγουδώντας ένα ρατσιστικό τραγούδι και ξεσηκώνοντας το πλήθος σε ρατσιστικό sing along!

Το πλήθος, φυσικά, δεν πήρε χαμπάρι ότι τους κορόιδευε και άρχισε να επαναλαμβάνει ενθουσιασμένο τους προκλητικούς στίχους.

Το εμπρηστικό τραγουδάκι του Κοέν αναφέρει διάφορα ονόματα «εχθρών» των Αμερικανών ακροδεξιών, από τον Ομπάμα και τη Χίλαρι, μέχρι τους Εβραίους ή τον Δρ. Φάουτσι (επιδημιολόγος και σύμβουλος του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ), αλλά και άλλους, «που φοράνε μάσκες». Κάποια στιγμή, δε, κάνει την ερώτηση «τι να τους κάνουμε;» και λέει... «Inject them with ''the Wuhan Flu''» ή «chop ‘em up like the Saudis do?». Δηλαδή «ρίξτε τους τον ιό της Ουχάν» ή «κόψτε τους όπως κάνουν οι Σαουδάραβες».

Σε άλλο στίχο αναρωτιέται τι πρέπει να κάνει η Αμερική στην Ασία, που της μετέδωσε κορονοϊό: «Νuke ‘em up like we used to do», απαντάει, «ρίξτε τους πυρηνικά, όπως συνηθίζουμε να κάνουμε».

Υπάρχει φημολογία ότι όλο αυτό στήθηκε για μία ενδεχόμενη δεύτερη σεζόν του ''Who is America'', κάτι τέτοιο, ωστόσο, φαίνεται πως δεν ισχύει. Ο ίδιος ο Κοέν, άλλωστε, έχει πει πως δεν θα υπάρξει δεύτερος κύκλος για την σατιρική εκπομπή, που ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2018.