«Μάγος» των οπτικών εφέ έφτιαξε έναν ολόκληρο κόσμο σε ένα δωμάτιο! (vids)

Η μαγεία των οπτικών εφέ σε όλο της το μεγαλείο.

Ο Ian Hubert, κινηματογραφιστής, αλλά και δημιουργός οπτικών εφέ (γνωστός για τις δουλειές του στα Project London, Dynamo και Tears of Steel), αποκάλυψε με ένα απίθανο βίντεο πώς έφτιαξε μια ολόκληρη πόλη για την επερχόμενη online σειρά του ονόματι Dynamo Dream, σε ένα και μόνο δωμάτιο, χρησιμοποιώντας, μάλιστα, το Blender, ένα πρόγραμμα σχεδίασης 3D γραφικών, που είναι ελεύθερο και κυκλοφορεί από το 1998!

Σε χρόνο ρεκόρ, τόσο το trailer της σειράς του όσο και τα βίντεο με τις εικόνες πριν και μετά την επεξεργασία έγιναν viral, εκατομμύρια views και κάτι μας λέει πως θα ξανακούσουμε για τον Hubert σύντομα...

This VFX work is absolutely incredible, and it becomes even more amazing when I tell you that it’s made in Blender (which is free and open-source) and the work of a SINGLE PERSON (@mrdodobird, who you should follow) pic.twitter.com/emRVIxUqdJ

— Drew Coffman (@DrewCoffman) June 21, 2020