Μία ολόκληρη περιοχή στην Αυστραλία έψαχνε ένα κομμάτι χρυσού που έπεσε από αυτοκίνητο ηλικιωμένου (pics)

Κάτι που παραπέμπει σε κυνήγι θησαυρού έλαβε χώρα τα τελευταία 24ωρα στην Αυστραλία.

Αφορμή αποτέλεσε η απώλεια ενός κομματιού χρυσού από τον ιδιοκτήτη του που έχει κινητοποιήσει μία ολόκληρη περιοχή στα δυτικά της χώρας.

Όλα ξεκίνησαν όταν η αστυνομία του Dalwallinu προέβη στην παρακάτω ανακοίνωση, με ένα ποστάρισμα στα social media που διατηρεί...

Lost Gt Northern Hwy, Wubin area, gold nugget $50K (similar in pic) nugget in a black velvet bag believed to have fallen from a moving vehicle, reward on offer, if found please contact Dalwallinu Police, 96610444 or your local police. #fb pic.twitter.com/zqZml7g3DQ

Το κομμάτι αυτό λοιπόν, έπεσε, άγνωστο πως, από το αυτοκίνητο του 83χρονου ιδιοκτήτη του, με αποτέλεσμα αυτός να απευθυνθεί στην αστυνομία, καθώς η αξία του έφτανε τις 30.000 ευρώ.

Περίπου 48 ώρες μετά, μετά από μεγάλη κινητοποίηση που υπήρξε, ευτυχώς το κομμάτι χρυσού βρέθηκε και παραδόθηκε στον ιδιοκτήτη του, ο οποίος θα μάλιστα είχε προαναγγείλει οτι θα δώσει αμοιβή.

The Nugget has been found! Big thanks to the wider community, the 83 yr old owner and his wife are very, very grateful, relieved and very happy. #fb pic.twitter.com/IZVwYsHVuE

— Dalwallinu Police (@DalwallinuPol) June 25, 2020