Μελισσοκόμος άφησε 60.000 μέλισσες να καλύψουν το πρόσωπό του για 4 ώρες και 10 λεπτά (pics & vid)

Ένας Ινδός μελισσοκόμος εμπιστεύεται τόσο πολύ τις μέλισσες, που άφησε 60.000 από αυτές να καλύψουν το πρόσωπό του για ώρες!

Ο 24χρονος, γνωστός ως Nature M.S., θεωρεί τις μέλισσες ως τους «καλύτερους του φίλους» και λέει ότι δεν είναι απειλή.

Από τα 7 του χρόνια, άλλωστε, τις αφήνει να... αράζουν στο πρόσωπό του, εντυπωσιάζοντας τους παιδικούς του φίλους στην Κεράλα της Ινδίας.

Κατέχει, μάλιστα, το Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες από το 2017 για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα με το κεφάλι καλυμμένο από μέλισσες (ναι, υπάρχει τέτοιο βραβείο), αντέχοντας 4 ώρες, 10 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα!

Ο Nature λέει ότι βρέθηκε για πρώτη φορά καλυμμένος με μέλισσες όταν σήκωσε από ένα μελίσσι μια βασίλισσα. «Σύντομα, ένα σμήνος από έντομα κάλυψε το χέρι μου, μέσα σε 15 λεπτά», σημείωσε.

Και συνέχισε: «Ήρθαν στο χέρι μου, για να ψάξουν τη βασίλισσα και να την προστατεύσουν. Την επόμενη μέρα δοκίμασα ένα παρόμοιο κόλπο με τη βασίλισσα στο κεφάλι μου και μέσα σε λίγες στιγμές ολόκληρο το κεφάλι και το πρόσωπό μου καλύφθηκαν από μέλισσες».

Indian beekeeper Nature M.S. (pictured ) lets 60,000 bees cover his face at a time and says the ... https://t.co/I81kDpJNhD via @MailOnline

— Mbombo Bruce Maleka (@mbotwice) June 19, 2020