Ημίγυμνη χορεύτρια διαμαρτυρίας για την αστυνομική βία κάνοντας twerking μπροστά από περιπολικά (vid)

Έναν όχι και τόσο συνηθισμένο τρόπο, βρήκε μία νεαρή στις ΗΠΑ προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για την αστυνομική βία.

Όπως μπορείτε να δείτε, η ημίγυμνη κοπέλα αποφάσισε να στηθεί μπροστά από τα παραταγμένα περιπολικά και να ξεκινήσει το twerking.

Κάτι που προκάλεσε ενθουσιασμό στους παρευρισκόμενους, όχι όμως και στον 50 Cent.

Ο γνωστός ράπερ, είδε τις εικόνες αυτές και εξέφρασε τις αντιδράσεις του μέσω ενός μηνύματος στο Instagram, στο οποίο έγραψε: «Τι στο καλό μπορεί να σε κάνει να χορέψεις έτσι σε μία τέτοια περίοδο».

Twerk our way to justice pic.twitter.com/G0A0mgNfbO

— UNCLE HOTEP (@UncleHotep) June 15, 2020