Ψαροντουφεκάς γλίτωσε από τα σαγόνια καρχαρία κλωτσώντας τον στο κεφάλι (vid)

Τον απόλυτο τρόμο έζησε ένας νεαρός ψαροντουφεκάς στην (πού αλλού;) Αυστραλία.

Ο Λάχλαν Πάι ψάρευε έξω από τις ακτές του Κουίνσλαντ, όταν ήρθε τετ-α-τετ με έναν καρχαρία-ταύρο, που δεν είχε και την καλύτερη διάθεση. Αντίθετα, πλησίασε απειλητικά τον 18χρονο μόλις αυτός χτύπησε με το καμάκι του ένα ψάρι!

Τότε, σύμφωνα με την Daily Star, ο Λάχλαν άρχισε να κλωτσά τον καρχαρία στο κεφάλι, με αποτέλεσμα, μάλιστα, να χάσει ένα από τα βατραχοπέδιλά του. Τουλάχιστον, βέβαια, δεν έχασε ολόκληρο το πόδι του...

«Δεν τον είδα παρά μόνο όταν ήταν από κάτω μου. Ο καρχαρίας δεν ήρθε για το ψάρι αλλά για μένα. Νιώθω τυχερός που έχω ακόμη το πόδι μου», είπε ο 18χρονος στο 9News.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο:

