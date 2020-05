Κάμερα ασφαλείας σε νοσοκομείο κατέγραψε αναπηρικό καροτσάκι νεκρού να κινείται μόνο του (vid)

Πιστεύετε στα φαντάσματα;

Όχι;

Στο νοσοκομείο Udon Thani της Ταϊλάνδης οι εργαζόμενοι έχουν πάθει την πλάκα τους, καθώς κάμερα ασφαλείας κατέγραψε αναπηρικό καροτσάκι νεκρού να κινείται μόνο του!

Αέρα, πάντως, δεν φαίνεται να έχει...

Is the #ghost of the owner of this wheelchair really moving it as he would have done in life?

Staff at a hospital in Udon Thani, Thailand are convinced it is after he recently passed away.

What do you think?#paranormal #supernatural #theunexplained #thailand #hospital pic.twitter.com/4o3ow5Dnwf

