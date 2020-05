Μετά από 37 χρόνια στη φυλακή για βιασμό που δεν έκανε, πήγε στο America's Got Talent και τους τρέλανε! (vid)

Η απίστευτη ιστορία του Archie Williams είδε πέρυσι το «φως» της δημοσιότητας. Μια απίστευτη και συνάμα, βέβαια, τραγική ιστορία.

Δεν είναι και λίγο πράγμα, άλλωστε, να έχεις περάσει 36 χρόνια στη φυλακή για ένα αδίκημα που, τελικά, δεν διέπραξες ποτέ.

Η καταδίκη και η απελευθέρωση

Το 1983 ο Archie Williams κρίθηκε ένοχος για βιασμό που, όπως αποδείχθηκε, δεν είχε κάνει. Παρά τις ιατροδικαστικές αποδείξεις και καταθέσεις υπέρ της αθωότητάς του, κατέληξε να καταδικαστεί σε ηλικία 22 ετών σε ισόβια κάθειρξη.

Η εκ νέου ανάλυση, ωστόσο, ενός δακτυλικού αποτυπώματος ήταν η απόδειξη της αθωότητάς του. Αφέθηκε ελεύθερος τον Μάρτιο του 2019 και αποφάσισε να κάνει πραγματικότητα το όνειρό του: Να αποδείξει το ταλέντο του στο τραγούδι στο America's Got Talent!

Το America's Got Talent

Πριν από λίγες μέρες, λοιπόν, ο Archie Williams πήγε στο America's Got Talent, το οποίο παρακολουθούσε φανατικά ενώ βρισκόταν στη φυλακή.

«Ήθελαν κάποιον να πληρώσει. Στη φυλακή δεν άφησα ποτέ το μυαλό μου να ξεφύγει», ανέφερε μπροστά στους τέσσερις κριτές του σόου Σάιμον Κόουελ, Χάιντι Κλουμ, Σοφία Βεργκάρα και Χάουι Μάντελ πριν ξεκινήσει να τραγουδά. «Η ελευθερία είναι ένα συναίσθημα που ακόμη προσπαθώ να κατακτήσω. Προσπαθώ να χωνέψω την ελευθερία που έχω τώρα», πρόσθεσε. Και τραγούδησε.

Αποθέωση

Ο Archie τραγούδησε μια συγκινητική επανεκτέλεση του ''Don't Let the Sun Go Down on Me'' του Έλτον Τζον, γνωρίζοντας την αποθέωση από κριτές και κοινό, που δεν σταματούσαν να τον χειροκροτούν όρθιοι. Μέχρι και ο ίδιος ο Έλτον Τζον δήλωσε: «Έβαλα τα κλάματα όταν άκουσα την ιστορία του Άρτσι και τον είδα να τραγουδά το "Don't Let The Sun Go Down on Me". Το θάρρος και η συγχώρεση που έδειξε δημιουργούν έμπνευση. Το ίδιο θάρρος που βρήκε ο κόσμος τόσο εμπνευστικό με τον Νέλσον Μαντέλα»!

Φυσικά ο Archie πέρασε στην επόμενη φάση και κάτι μας λέει πως είναι μεγάλο φαβορί για να κερδίσει στο φετινό America's Got Talent.