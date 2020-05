Φωτογραφία που δείχνει ιερέα να βαφτίζει μωρό με νεροπίστολο έγινε viral (pic)

Οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν προσαρμοστεί στην νέα πραγματικότητα λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Στην ζωή όλων έχει μπει για τα καλά η τηλεργασία, το Zoom catch-up ή η γυμναστική από το σπίτι.

Ωστόσο αυτή η καραντίνα δεν είναι αποτρεπτική για όσους έχουν αποφασίσει να μην χαλάσουν τα σχέδια τους όσον αφορά κάποια μυστήρια όπως η βάπτιση.

Έτσι μία φωτογραφία δείχνει μια οικογένεια να βαφτίζει το παιδί της σε καθολική εκκλησία και ο ιερέας να χρησιμοποιεί νεροπίστολο!

Το στιγμιότυπο του… περίεργου βαπτίσματος με νεροπίστολο έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφού δημοσιεύτηκε τις τελευταίες ημέρες και όλοι αναρωτιούνται αν πρόκειται για αληθινό γεγονός, ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι που το διακωμωδούν.

If Martin Scorsese had followed his original intention of becoming a priest, he would have enjoyed this part so much. pic.twitter.com/TUuzF9Jwk5

— Bilge Ebiri (@BilgeEbiri) May 24, 2020