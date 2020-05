Το μέλλον: «Κοπανήθηκαν» σε virtual metal συναυλία στο Minecraft (vid)

Συναυλία, καθώς φαίνεται, θα κάνουμε πολύ καιρό να δούμε.

Επομένως, αυτό σημαίνει κιόλας πως οι της πιο «σκληρής» μουσικής, θα κάνουν επίσης πολύ καιρό να ξελαμπικάρουν, αφού θα πρέπει να ξεχάσουν το λεγόμενο ''Wall of Death'' στις συναυλίες -τις metal κυρίως, αλλά όχι μόνο.

Για όσους δεν γνωρίζουν, είναι αυτό που δημιουργείται ένας κύκλος (ή και άλλο σχήμα, δεν υπάρχει πρόβλημα), και μπαίνουν μέσα εκατοντάδες άτομα, τα οποία χοροπηδούν στον ρυθμό της μουσικής και «κοπανιούνται». Και χωρίς τα εισαγωγικά πολύ συχνά.

Το μέλλον, λοιπόν, επιτάσσει κάτι διαφορετικό.

Να, για παράδειγμα, σε ένα virtual φεστιβάλ μέσω του Minecraft, όπου έπαιζε η hardcore μπάντα Knocked Loose, οι παίκτες δεν έχασαν τη ευκαιρία και έβαλαν τους χαρακτήρες τους να κάνουν ''Wall of Death''!

Τι να γίνει; Θα βολευτούμε και με αυτό...

This is the future... https://t.co/EzA0f0MqsC

— Kamran Haq (@kamcore) May 17, 2020