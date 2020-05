Τρεις «φιλότεχνοι» πιγκουίνοι επισκέφθηκαν το Nelson Atkins Museum of Art

Τα ιδρύματα στις ΗΠΑ είναι λόγω της πανδημίας κλειστά, αλλά εδώ και καιρό επετράπη σε ζώα από ζωολογικούς κήπους να περιπλανηθούν για λίγο έξω από τα κάγκελα.

Ωστόσο, τα νέα από το Kansas City ήταν αυτά που τράβηξαν την προσοχή: ο ζωολογικός κήπος της πόλης, το Kansas City Zoo, επέτρεψε σε τρεις πιγκουίνους Χούμπολτ να περιηγηθούν -κατόπιν συνεννόησης και προετοιμασίας- σε κάποιες αίθουσες του άδειου σήμερα Nelson Atkins Museum of Art. Το βίντεο της περιήγησης που ετοίμασε το μουσείο δείχνει τα δίποδα να σταματούν για λίγο μπροστά σε έργα μαίτρ του Ιμπρεσιονισμού και του Μπαρόκ.

«Είμαστε τόσο ευτυχείς που καλωσορίζουμε τους συναδέλφους μας από τον ζωολογικό κήπο οι οποίοι έφεραν μαζί τους ξεχωριστούς φίλους και, στην πραγματικότητα, βλέπουμε πώς αυτοί αντιδρούν στην τέχνη» λέει, στο βίντεο, ο εκτελεστικός διευθυντής του μουσείου Julián Zugazagoitia.

Kansas City Zoo penguins visited the Nelson-Atkins Museum and admired the art on display pic.twitter.com/M0XNylZB8i

