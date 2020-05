Δήμαρχος μπήκε σε φέρετρο και παρίστανε τον νεκρό για να μην συλληφθεί επειδή παραβίασε το lockdown (pic)

Μεγάλη φαντασία και μπόλικη πονηριά είχε ένας δήμαρχος μιας μικρής πόλης στο Περού.

Ο Jamie Rolando Urbina Torres έκανε κάτι απίστευτο και λίγο μακάβριο, αφού αποφάσισε να παριστάνει τον νεκρό για να γλιτώσει την σύλληψη.

Συγκεκριμένα, η αστυνομία πήγε να τον συλλάβει επειδή παραβίασε την καραντίνα που έχει επιβληθεί στην χώρα λόγω του κορονοϊού.

Έτσι οι αστυνομικοί τον αντίκρισαν ξαπλωμένο σε ένα ανοιχτό φέρετρο φορώντας μάσκα προσώπου και παρίστανε τον νεκρό.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δήμαρχος παραβίασε την καραντίνα και πήγε να πιεί ποτό με τους φίλους του και μάλιστα όταν τελικά συνελήφθη αποκαλύφθηκε πως ήταν και μεθυσμένος!

Μάλιστα ο Torres είχε προηγουμένως κατηγορηθεί από τους ντόπιους ότι δεν έλαβε σοβαρά υπόψη την απειλή της covid-19 και ότι δεν εφάρμοσε τις προφυλάξεις ασφαλείας στην πόλη.

Η πόλη, μαζί με το υπόλοιπο του Περού, τέθηκε επίσημα σε καραντίνα πριν από 66 ημέρες από την κεντρική κυβέρνηση.

Ωστόσο, οι θυμωμένοι ντόπιοι λένε ότι ο Torres έχει περάσει μόλις οκτώ ημέρες στην πόλη από την έναρξη της καραντίνας και δεν κατάφερε να εφαρμόσει μέτρα ασφαλείας.

