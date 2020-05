Οδήγησε 1,5 ώρα για να πάει στην παραλία, αλλά παραπονέθηκε για τον κόσμο που είχε πάει εκεί (vid)

Ένα μικρό χαμό έχει προκαλέσει στα social media στην Αγγλία μία οικογένεια που αποφάσισε να ταξιδέψει στο Durdle Door το Σαββατοκύριακο, προκειμένου να απολαύσει την καλοκαιρία...

Ωστόσο δεν ήταν η μόνη που το έκανε αυτό... Στην παραθαλάσσια αυτή περιοχή, βρέθηκαν πάνω από 2.500 άτομα το ίδιο διάστημα, αλλά και το τηλεοπτικό συνεργείο του BBC.

Όταν λοιπόν ρώτησαν τα μέλη της οικογένειας Peacock για το πως νιώθουν, άπαντες έμειναν με το στόμα ανοιχτό, καθώς η μητέρα της οικογένειας ουσιαστικά παραξενεύτηκε που είχε τόσο κόσμο η παραλία.

Ξέχασε μάλλον οτι έκανε μία διαδρομή 90 λεπτά για να φτάσει εκεί...

Aρχικά είχε μιλήσει η κόρη της που λέγεται Έλι, λέγοντας: «Είναι ωραία να βγαίνεις από την καραντίνα, αλλά νομίζω οτι τα κρούσματα θα ανέβουν και πάλι γιατί όλοι βγαίνουν έξω και πάνε όπου μπορούν».

Από την πλευρά της, η Τζέιν είπε: «Είναι ωραία να βγαίνεις έξω, αλλά είμαι σοκαρισμένη με το πόσος κόσμος είναι εδώ και με το γεγονός οτι δεν δίνουν σημασία στις κοινωνικές αποστάσεις».

I’m baffled. Just saw this on the news. Woman who drove 1.5 hours to go to the beach with her family complains about other people at the beach who have done the same as her. Does she not see she’s part of the problem #StayAtHomeSaveLives #COVIDIDIOTS pic.twitter.com/iowllyZEk2

