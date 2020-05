Ο Λεκλέρκ «καιγόταν» στο Twitch και η κοπέλα του πλήρωσε συνδρομή για να της ανοίξει την πόρτα! (vid)

Το «κάψιμο» σε άλλο επίπεδο πήγε ο Σαρλ Λεκλέρκ. Ίσως και η κοπέλα του, αλλά τι να κάνει η έρμη;

Ο 22χρονος οδηγός της Ferrari έχει και ένα δεύτερο πάθος πέρα από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό: Τα παιχνίδια και δη, καλά το μαντέψατε, του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Διαθέτει, άλλωστε και κανάλι στο Twitch, όπου συχνά πυκνά ανεβάζει live, με τον ίδιο να «οδηγεί» από το γραφείο του, το οποίο έχει μετατρέψει σε μονοθέσιο, με τιμονιέρα, ταχύτητες και πετάλια στα πόδια -βέβαια, εμείς περισσότερο ζηλέψαμε την τρομερή καρέκλα του, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία.

Το απίθανο σκηνικό έχει ως εξής: Ο Λεκλέρκ, χθες (17/5) το απόγευμα, «λιώνει» στο Twitch, παίζοντας, κλασικά, ένα παιχνίδι με αυτοκίνητα. Έχει το κινητό του στο αθόρυβο, κάπου παρατημένο, και, φυσικά, σαν κάθε gamer που σέβεται τον εαυτό του, δεν παίρνει χαμπάρι, ακόμη και βόμβες νετρονίου να αρχίσουν να σκάνε δίπλα του.

Η κοπέλα του, λοιπόν, που έχει βγει, επιστρέφει, για να διαπιστώσει ότι έχει ξεχάσει τα κλειδιά της. Αρχίζει, έτσι, μια απεγνωσμένη προσπάθεια να βρει τον 22χρονο για να της ανοίξει. Επί 25 ολόκληρα λεπτά στέκεται στην εξώπορτα και τον καλεί στο κινητό, αλλά τίποτα. Και τότε «κατεβάζει» τη δαιμόνια ιδέα.

Μπαίνει στον λογαριασμό του Λεκλέρκ στο Twitch και κάνει subscribe, πληρώνει, δηλαδή, κανονικότατα συνδρομή, και κατόπιν του στέλνει μήνυμα «άνοιξέ μου βρε...». Όχι, εντάξει, αυτό το τελευταίο το βγάλαμε από το μυαλό μας. Αλλά ουδείς ξέρει τι του έστειλε, οπότε μπορούμε να φτιάξουμε ό,τι σενάρια θέλουμε με το μυαλό μας.

Αν κρίνουμε από το ύφος του όταν βλέπει το μήνυμα, από την ταχύτητα με την οποία σηκώθηκε από την καρέκλα του και από το γεγονός ότι διακτινίστηκε μέχρι την πόρτα για να ανοίξει στην κοπέλα του, πιστεύουμε ότι έπεσε σίγουρα μπινελίκι.

Ο τιτάνας, πάντως, παραπονέθηκε λίγο αργότερα ότι η σύντροφός του πλήρωσε συνδρομή μόνο για έναν μήνα...

@Charles_Leclerc : "So my girlfriend had to subscribe to my twitch channel to tell me to open the door."

Resume of the stream:

My girlfriend had to buy a subcription to my Twitch to be able to ask me in the channel chat if I could open her the front door. She waited 25 mins downstairs as I couldn't hear my phone, I had the headphones and was very focus on my rally race

— Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) May 16, 2020