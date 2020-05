Δημοσιογράφος έλεγε τις ειδήσεις από το σπίτι και εισέβαλε ο γιος της (vid)

Η εργασία από το σπίτι λόγω του κορονοϊού έχει δημιουργήσει αρκετά ευτράπελα…

Ένα από αυτά συνέβη στον… αέρα του WFTV με πρωταγωνίστρια την Martha Sugalski.

Η γνωστή παρουσιάστρια, αναγκάζεται να δουλεύει από το σπίτι λόγω της πανδημίας και είχε αρχίσει να λέει το ρεπορτάζ της για τα ταξί και το πώς μπορεί ο κόσμος να μοιράζεται με ασφάλεια μία διαδρομή με αυτοκίνητο.

Πάνω που είχε ξεκινήσει να μιλάει λοιπόν, από πίσω της πέρασε τρέχοντας και με κραυγές ο 6χρονος γιος της.

Δείτε το video…

Here’s the clip. Hilarious! Shoutout to all the working moms doing it all right now! @WFTV https://t.co/iQdnSfkHli pic.twitter.com/7fAzCq2ME0

— Lauren Seabrook (@LSeabrookWFTV) May 14, 2020