Ρεπόρτερ βγήκε σε ζωντανή σύνδεση χωρίς παντελόνι (pics & vid)

Ένας δημοσιογράφος της εκπομπής «Good Morning America» έγινε viral, αφού εμφανίστηκε στη δημοφιλή εκπομπή χωρίς παντελόνι.

Συγκεκριμένα ο Will Reeve, ο οποίος είναι γιος του πρώην πρωταγωνιστή της ταινίας «Superman» Christopher Reeve, έκανε ζωντανή σύνδεση για την πρωινή εκπομπή από το σπίτι του μιλώντας για ένα θέμα της επικαιρότητας.

Ωστόσο, πολλοί τηλεθεατές δεν μπορούσαν να επικεντρωθούν στο ρεπορτάζ αλλά στον ίδιο αφού φάνηκε ότι ο 27χρονος Will, δεν φορούσε παντελόνι, αν και από πάνω ήταν ντυμένος με γαλάζιο πουκάμισο και γκρι σακάκι.

Όπως είναι φυσικό τα σχόλια στα social media έπεσαν… βροχή.

Ο Γουίλ βλέποντας τα σχόλια αστειεύτηκε και στο δικό του λογαριασμό στο Twitter.

When WFH goes wrong (or, your self-framed live shot goes too wide).

Hope everyone got a much needed laugh pic.twitter.com/GbyLBhL7Be

— Will Reeve (@ReeveWill) April 28, 2020