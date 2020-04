Στην Ιταλία και συγκεκριμένα στην βόρεια, όπου και δυστυχώς πλήττεται σε μεγαλύτερο βαθμό από τον κορονοϊό έχουν επιστρατεύσει και μηχανήματα εκτόξευσης χιονιού στην μάχη κατά της πανδημίας. Σε πολλές πόλεις και χωριά τα μηχανήματα τοποθετημένα σε φορτηγά πετάνε απολυμαντικό βοηθώντας στην μείωση της εξάπλωσης του ιού.

