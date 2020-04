Το γλυκό βίντεο της ημέρας: Παιδιά από την Ουγκάντα χορεύουν το «Toosie Slide» (vid)

Το τραγούδι του Drake, «Toosie Slide» έχει γίνει viral σε όλο τον κόσμο με την χαρακτηριστική του χορογραφία, μετά το «In My Feelings».

Το «right foot up, left foot slide, left foot up, right foot slide» τώρα χορεύουν ορφανά παιδιά από το Masaka Kids Africana κι έχουν κλέψει τις καρδιές όλου του κόσμου.

Η χορευτική ομάδα των μικρών από την Ουγκάντα, όλο χαμόγελο και νάζι, εκτέλεσαν την χορογραφία καλύτερα και από την πρωτότυπη.

Ο Drake είδε το όμορφο αυτό βίντεο και το μοιράστηκε με τους ακολούθους του στο instagram, αφού πήρε το «οκ» από τους ιδρυτές της εταιρείας. Από τότε που ο γνωστός ράπερ το αναδημοσίευσε, η Masaka Kids Africana κέρδισε 120.000 followers στη σελίδα της κι εκατοντάδες δολάρια από δωρεές.

Η μη κερδοσκοπική αυτή οργάνωση παρέχει στα παιδιά, που έχουν χάσει τον έναν ή και τους δύο γονείς, καταφύγιο, τροφή, ρούχα, εκπαίδευση και ιατρική περίθαλψη.