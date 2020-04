Τηλεδιάσκεψη φιάσκο: Υπουργός ξέχασε το μικρόφωνο ανοιχτό και άρχισε να βρίζει (vid)

Ο κορονοϊός μας έμαθε την τηλεργασία και τις τηλεδιασκέψεις...

Ωστόσο πολλοί, δεν έχουν εξοικειωθεί ακόμα με αυτές, με αποτέλεσμα να κάνουν μεγάλες γκάφες.

Μία τέτοια έκανε και ο Υπουργείο Υγείας της Ουαλίας.

Ο Vaughan Gething λαμβάνοντας μέρος σε μία τέτοια, με ουκ ολίγους συναδέλφους του, ξέχασε το μικρόφωνο ανοιχτό και ακούστηκε είτε να μιλάει σε κάποιον άλλον που ήταν μαζί του, είτε να μονολογεί: «What the f**k is the matter with her?».

Οι αντίδραση των υπόλοιπων μόλις καταλαβαίνουν τι έχει γίνει, είναι μυθική...

Reactions earlier after the Welsh health minister was caught swearing about a Labour colleague on Zoom and, er, left his mic on... pic.twitter.com/TKb2mIXWhV — Ione Wells (@ionewells) April 22, 2020

Λίγο αργότερα βέβαια, με ένα μήνυμά του στο Twitter, ζήτησε συγγνώμη, γράφοντας: «Προφανώς και νιώθω ντροπιασμένος για το σχόλιο που έκανα. Της έστειλα ένα μήνυμα που της ζητούσα συγγνώμη και προσφέρθηκα να της μιλήσω, αν το ήθελε».