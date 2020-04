Η Νέα Υόρκη εκτός από μια πόλη με απίστευτο θόρυβο καθημερινά, είναι και από αυτές που έχει τρομερή κίνηση. Όλα αυτά, μαζί με το νέφος έχουν πάει περίπατο λόγω του lockdown για τον κορονοϊό. Όπως φαίνεται και από βίντεο μέσα από αυτοκίνητο, κυκλοφορούν ελάχιστοι άνθρωποι στους δρόμους και λίγα αυτοκίνητα.

