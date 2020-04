Ο παρουσιαστής καιρού του BBC είπε την πρόγνωση και έπαιξε ντραμς για να διασκεδάσει τους τηλεθεατές (vid)

Εν μέσω καραντίνας λόγω του κορονοϊού ο παρουσιαστής καιρού του BBC έγινε viral.

Συγκεκριμένα, ο Owain Wyn Evans του North West Tonight είπε τον καιρό από το σπίτι του και αμέσως μετά έτρεξε άρχισε να παίζει ντραμς.

Στόχος του ήταν να διασκεδάσει τους τηλεθεατές που είναι κλεισμένοι στα σπίτια τους λόγω της covid-19.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ο 36χρονος τελείωσε την πρόγνωση του καιρού και πριν καλά-καλά «κλείσει» με την γνωστή του φράση: «Αυτή ήταν η πρόβλεψη, μείνετε ασφαλείς,θα τα πούμε σύντομα», έφυγε από το πλάνο και έτρεξε να παίξει ντραμς.

Μάλιστα δημοσίευσε το βίντεο στα νέα του BBC λίγα μόλις λεπτά μετά την ολοκλήρωση της πρόβλεψης του καιρού, ενώ το μοιράστηκε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παίρνοντας πολλά θετικά σχόλια όπως: «Έχετε φτιάξει τη μέρα μου. Σας ευχαριστώ. Είστε μια χαρά!»

Ένας άλλος σχολίασε: «Ο 87χρονος μπαμπάς μου αγαπούσε τα δελτία καιρού, αυτό όμως τον έκανε να χαμογελάσει πολύ».

When they said try working from home I didn’t realise they’d expect me to do the music too @BBCNews @BBCNWT #BBCNewsTheme #workingfromhome pic.twitter.com/DVXjDw0l8F

Ακόμα και ο συνάδελφός του στο BBC, ο Simon McCoy εντυπωσιάστηκε, κάνοντας tweet:

He’s already got 1.5Million views for drumming out the BBC News theme on his @BBCNWT Weather bulletins, but @owainwynevans has been back at it a short time ago with @BBCsimonmccoy on @BBCNews banging it out from his front room- great timing too! #weather #BBCNewstheme #bbcnews pic.twitter.com/SPrwAwJgfY

— Cóilín Duffy (@coilinduffy) April 15, 2020