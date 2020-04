Κορονοϊός: Τίμησε τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία η Μοίρα αεροπορικής επίδειξης των ΗΠΑ (vid)

Οι ΗΠΑ είναι η χώρα που πλήττεται αυτή την στιγμή περισσότερο από κάθε άλλη από τον κορονοϊό, με όσους εργάζονται στο σύστημα υγείας να προσπαθούν συνεχώς να ξεπεράσουν τους ίδιους τους, τους εαυτούς.

Τους συγκεκριμένους ανθρώπους θέλησε να τιμήσει και η Μοίρα Αεροπορικής Επίδειξης της Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ η γνωστοί και ως «Thunderbirds». Συγκεκριμένα πέταξαν πάνω από την κοιλάδα του Λας Βέγκας, πετώντας πάνω από 18 νοσοκομεία και ιατρικές εγκαταστάσεις της περιοχής.

Saturday, we flew over 18 hospitals and medical facilities in our home city of Las Vegas to honor the frontline medical personnel combatting #COVID19.#VegasGoesBlue pic.twitter.com/x79Y2vFAPF

— Thunderbirds (@AFThunderbirds) April 13, 2020